13:57 09.07.2018 | Спорт | Новости
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Бывший наставник "Барселоны" возглавит сборную Испании

Экс-тренер "Барселоны" и "Ромы" Луис Энрике на этой неделе возглавит сборную Испании. Таким образом, он обошел претендентов на пост наставника национальной команды: Кике Санчеса Флореса, Мичела и Виктора Санчеса.

Бывший наставник

Об этом сообщает Marca.

Соответствующее соглашение с 48-летним специалистом будет рассчитано на два года. В частности, его задачей станет выход с командой на Евро-2020.

По предварительным данным, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) за день до старта ЧМ-2018 уволила с поста главного тренера сборной Хулена Лопетеги, который за спиной у руководства договорился о контракте с "Реалом". Во время турнир командой руководил Фернандо Йерро. Вместе с ним испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России (2:2, 3:4 по пен.).

Луис Энрике ранее возглавлял "Барселону". С 2014 по 2017 годы он выиграл два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на "Казань Арене" в рамках Чемпионата мира-2018 состоялся поединок между сборными Испании и Ирана.

Матч очень тяжело проходил для испанских футболистов, оборона сопреника практически не давала шансов для атаки. В один момент казалось, что Иран может выйти в основную часть Мундиаля, если бы не автогол от своего же защитника. Коста получил мяч спиной к воротам, развернулся с ним в штрафную. 


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