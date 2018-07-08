Златан Ибрагимович проиграл пари Девиду Бэкхэму

Шведский форвард предложил англичанину следующие условия: "Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я хочу в магазине IKEA".

Бэкэм не замедлил со своим ответом, но на своих увловиях: "Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой попробуем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе "Уэмбли".

Теперь получается, что Златана увидят в Великобритании в скором времени в национальных двуколорах команды сборной Англии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вторая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал поражение сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Подопечные Владимира Петковича уступили сборной Швеции – 0:1.