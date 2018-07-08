Украинка Ястремская завоевала золото на теннисном турнире в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир серии ITF с призовым фондом 60 000 долларов в Риме, в финале не испытав проблем с россиянкой Анастасией Потаповой, обыграв ее со счетом 6: 1, 6: 0.

Стоит отметить, что Даяна взяла убедительный реванш за поспешное поражение от Потаповой в финале юниорского Уимблдона в 2016 году. Кроме того, благодаря своей разгромной победе спортсменка в обновленном рейтинге WTA обновит персональный рекорд и приблизится к сотне лучших на планете. Очки за победу на турнире украинке начислят уже на следующей неделе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.