23:00 08.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка Ястремская завоевала золото на теннисном турнире в Риме

Молодая 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская практически в "сухую" разгромила соперницу из России на международном теннисном турнире ITF. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Украинка Ястремская завоевала золото на теннисном турнире в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир серии ITF с призовым фондом 60 000 долларов в Риме, в финале не испытав проблем с россиянкой Анастасией Потаповой, обыграв ее со счетом 6: 1, 6: 0.

Стоит отметить, что Даяна взяла убедительный реванш за поспешное поражение от Потаповой в финале юниорского Уимблдона в 2016 году. Кроме того, благодаря своей разгромной победе спортсменка в обновленном рейтинге WTA обновит персональный рекорд и приблизится к сотне лучших на планете. Очки за победу на турнире украинке начислят уже на следующей неделе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний. 


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