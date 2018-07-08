10:19 08.07.2018 | Спорт | Новости
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Сборная России покинула Чемпионат мира-2018

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу российская сборная завершила выступление на турнире уступив ховатам. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Сборная России покинула Чемпионат мира-2018

В первом тайме на 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, который является лучшим бомбардиром своей команды. На турнире он успел забыть 4 гола. Однако, хорваты уже на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. 

Нервным выдался и второй тайм для игроков. В основное время определить победителя не удалось, судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. В итоге, на 101-й минуте защитник и экс-динамовец Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес.

В серии одиннадцатиметровых ударов Сибашич оказался лучше Акинфеева - 4:3 в общем зачете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Англии уверенно пробралась в полуфинал Чемпионата мира по футболу


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