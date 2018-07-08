Сборная Англии стала 3-им участником полуфинала Чемпионата мира-2018

В первом тайме на 30 минуте Магуайр забил головой с подачи Янга с углового. До конца времени шведы создавали массу игровых и голевых моментов, однако англичан постоянно выручал их голкипер Пикфорд, который после матча попал в тройку вратарей, которые могут получить "золотую перчатку" за оборону ворот.

Во втором тайме верховая борьба еще раз принесла англичанам положительный результат - Делле Алле стал автором гола после подачи Лингард. Примечательно, что впервые с 1990 года сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира.

Теперь англичане будут играть с победителем пары Россия-Хорватия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн повторил рекорд сборной Англии по количеству голов кряду за национальную команду.