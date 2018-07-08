Мы были на волоске от вылета, - Модрич

Модрич похвалил игроков российской сборной, которые прошли в 1 финала, чего от них никто не ожидал. Он даже признался, что хорваты не готовились встретиться с россиянами в таком глубоком сеточном посеве.

"С начала второго мы играли намного лучше. Но, к сожалению, у нас не получилось закончить матч за 90 минут", - говорит футболист.

На вопрос о возможности вручения игроку престижной награды "Золотого мяча", которое стало возможным благодаря вылету из турнира Роналду и Месси, Модрич ответил так: "А вот эти личные награды мне не очень важны. Мы хотим привезти домой медаль. Посмотрим, какого она будет цвета".

Впервые у хорватской сборной с конца прошлого века появился новый отличный шанс на медали. Для того, чтобы повторить или превзойти то достижение, достаточно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу российская сборная завершила выступление на турнире уступив хорватам.