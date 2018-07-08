14:33 08.07.2018 | Спорт | Новости
100198385:roman

Мы были на волоске от вылета, - Модрич

Капитан хорватской футбольной сборной Лука Модрич поделился впечатлениями от победы над соперником. Об этом передает официальный сайт турнира. 

Мы были на волоске от вылета, - Модрич

Модрич похвалил игроков российской сборной, которые прошли в 1 финала, чего от них никто не ожидал. Он даже признался, что хорваты не готовились встретиться с россиянами в таком глубоком сеточном посеве.

"С начала второго мы играли намного лучше. Но, к сожалению, у нас не получилось закончить матч за 90 минут", - говорит футболист.

На вопрос о возможности вручения игроку престижной награды "Золотого мяча", которое стало возможным благодаря вылету из турнира Роналду и Месси, Модрич ответил так: "А вот эти личные награды мне не очень важны. Мы хотим привезти домой медаль. Посмотрим, какого она будет цвета". 

Впервые у хорватской сборной с конца прошлого века появился новый отличный шанс на медали. Для того, чтобы повторить или превзойти то достижение, достаточно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу российская сборная завершила выступление на турнире уступив хорватам. 


Поделиться
Читайте также:
 
Столтенберг публично "выругал" Меркель за нарушение Германией обязательств по НАТО Эрдоган уволил 18 тыс государственных чиновников после своей инаугурации В Украине начнут обустраивать пешеходные переходы для инвалидов В столице в аварию попал полицейский "Приус" - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив