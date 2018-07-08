03:00 08.07.2018 | Спорт | Новости
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Буффон снова решил надеть вратарские перчатки

Легендарный голкипер сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заключил контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом передает официальный сайт команды. 

Буффон снова решил надеть вратарские перчатки

Сам Джи-Джи на своей странице в Instagram написал следующие слова: "Я чувствую счастье от перехода в „ПСЖ“. Впервые в карьере я покинул родину, и только такой амбициозный проект мог подтолкнуть меня на такое решение. Спасибо клуб и президента за поддержку"

Напомним, что еще осенью Джанлуиджи Буффон заявил, что готовится к завершению своей звездной карьеры. Он был назван лучшим вратарем 2017 по версии ФИФА, вратарь 10 раз одерживал победу в Серии А, но ни разу не сумел завоевать титул победителя Лиги чемпионов. Ему также принадлежит рекорд в чемпионатах национального уровня, он отыграл серию из 974 минут без пропущенных мячей, побив рекорд 22-летней давности.

Джи-Джи так и не захотел уйти на футбольную "пенсию" без титула победителя Лиги Чемпионов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Гглкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился с прессой своими прогнозами на чемпионата грядущего Мундиаля.


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