04:00 07.07.2018 | Спорт | Новости
100198279:nastya

У Михаэля Шумахера появился рекордовый соперник

На прошедшем Гран-при Австрии пилот "Макларена" Фернандо Алонсо побил сразу два рекорда бывшего гонщика "Феррари" Михаэля Шумахера.

У Михаэля Шумахера появился рекордовый соперник

Алонсо обогнал Шумахера по количеству километров, которые он проехал за всю карьеру в Формуле-1: теперь на счету Алонсо 81 394 километра, у немецкого пилота – 81 208. Также гонщик "Макларена" стал первым по числу финишей – 238 против 237.

Шумахер выступал в Формуле-1 с 1991 по 2012 годы, завоевав за свою карьеру семь чемпионских титулов. Двукратный чемпион Алонсо пришел в серию в 2001 году. На его счету 300 стартов, 32 победы и 97 подиумов. Фернандо Алонсо становился чемпионом с командой "Рено" в 2005 и 2006 годах.

А во время гонки NASCAR в Южном Бостоне, штат Вирджиния произошло невероятное спасение. Британский гонщик Майк Джонс попал в серьезную аварию. Своим спасением он обязан собственному отцу, пришедшему на помощь раньше пожарных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гонщик Mercedes Гэри Паффетт назвал вторую гонку этапа Чемпионата Германии среди легковых автомобилей (DTM) на Гунгароринзи катастрофой и наиболее неуклюжей гонкой за все время его выступлений в немецкой кузовной серии.


Поделиться
Читайте также:
 
С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам Мининформполитики презентовало собственную кампанию "Я - армия" Юная украинка установила два рекорда по метанию тяжелых предметов В столице ВАЗ сбил пешехода и "прокатил" его на капоте – ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив