У Михаэля Шумахера появился рекордовый соперник

Алонсо обогнал Шумахера по количеству километров, которые он проехал за всю карьеру в Формуле-1: теперь на счету Алонсо 81 394 километра, у немецкого пилота – 81 208. Также гонщик "Макларена" стал первым по числу финишей – 238 против 237.

Шумахер выступал в Формуле-1 с 1991 по 2012 годы, завоевав за свою карьеру семь чемпионских титулов. Двукратный чемпион Алонсо пришел в серию в 2001 году. На его счету 300 стартов, 32 победы и 97 подиумов. Фернандо Алонсо становился чемпионом с командой "Рено" в 2005 и 2006 годах.

А во время гонки NASCAR в Южном Бостоне, штат Вирджиния произошло невероятное спасение. Британский гонщик Майк Джонс попал в серьезную аварию. Своим спасением он обязан собственному отцу, пришедшему на помощь раньше пожарных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гонщик Mercedes Гэри Паффетт назвал вторую гонку этапа Чемпионата Германии среди легковых автомобилей (DTM) на Гунгароринзи катастрофой и наиболее неуклюжей гонкой за все время его выступлений в немецкой кузовной серии.