09:56 07.07.2018 | Спорт | Новости
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Сегодня появилась турнирная таблица ЧМ-2018 - ФОТО

В субботу, седьмого июля, руководство Чемпионата мира по футболу 2018 опубликовало турнирную таблицу, а также расписание матчей на сегодня.

Сегодня появилась турнирная таблица ЧМ-2018 - ФОТО

По результатам первых двух матчей четвертьфинального этапа Чемпионата мира ФИФА, определились участники первой полуфинальной игры.

Так, вчера шестого июля Уругвай и Франция сыграли в Нижнем Новгороде со счетом 0:2. Также в Казани прошел еще один матч 1/4 финала между Бразилией и Бельгией. Он завершился с результатом 1:2.

Вместе с тем сегодня в рамках ЧМ 2018 пройдут завершающие матчи четвертьфинала. Так, в 17:00 на стадионе Самары сыграют Швеция и Англия. При этом, в 21:00 начнется матч России и Хорватии на стадионе "Фишт" в Сочи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях завершились все четыре пары второго этапа плей-офф чемпионата мира-2018. Сообщается, что борьбу за трофей продолжают сборные Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России, Хорватии, Швеции и Англии. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 6 и 7 июля.


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