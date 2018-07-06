13:12 06.07.2018 | Спорт | Новости
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Юная украинка установила два рекорда по метанию тяжелых предметов

Валерия Иваненко побила юношеские рекорды Украины и чемпионатов Европы по метанию молота.

Юная украинка установила два рекорда по метанию тяжелых предметов

Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

В квалификации юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике в венгерском Дьере Иваненко забросила молот на отметку 74,36 м. Этот результат также стал лучшим показателем в этом сезоне в мире среди атлеток в возрасте до 18 лет. Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Иваненко.

Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллин а затем этот результат превзошла наша соотечественница.

Как ранее сообщал УРА-Информ, на днях "Вулверхэмптон" согласовал с "Манчестер Сити" переход украинского игрока Александра Зинченко в свою команаду. Так, за полузащитника новичок Премьер-лиги заплатит 12 миллионов фунтов, еще четыре миллиона прописаны в сделке в виде бонусов. 


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