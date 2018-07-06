04:00 06.07.2018 | Спорт | Новости
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Известный теннисист раскритиковал поражение сборной Швейцарии ЧМ-2018

Вторая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал поражение сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Подопечные Владимира Петковича уступили сборной Швеции – 0:1.

Известный теннисист раскритиковал поражение сборной Швейцарии ЧМ-2018

По словам Федерера, он был очень расстроен, так как ожидал победу. Спортсмен считает, что в плей-офф всегда нужно выходить на каждый матч, как на последний. Шведы создали больше моментов, и я верю, что побеждает именно та команда, которая больше атакует.

"Важно быть настроенными на каждый матч. Успешно сыгранная предыдущая игра ничего не гарантирует – ты хорош настолько, насколько хорошо играешь прямо сейчас. Этому я очень хорошо научился на протяжении карьеры", – цитирует Федерера пресс-служба Уимблдона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Швеции не без труда обыграла своих визави из Швейцарии. Матч обслуживала команда словенских арбитров во главе с Дамиром Скоминой, который провел предпоследний поединок 1/8 финала чемпионата.


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