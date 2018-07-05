Цуренко проиграла во втором круге Уимблдона

Матч, который из-за дождя перенесли на следующий день, в общем, продолжался чуть больше одного часа. За это время украинка сумела выиграть лишь пять геймов.

В первом сете Цуренко выиграла свою первую подачу. Следующие пять геймов подряд в свой актив занесла 23-я ракетка мира. Такая же ситуация могла повториться и во втором сете, когда после шести геймов счет был 1:5 в пользу Стрицовой. Однако лишь тогда Цуренко показала характер, выиграв три гейма подряд. При этом в девятом гейме украинка дважды отыграла матч-пойнт соперницы.

Однако сил для того, чтобы выровнять ситуацию и победить в этом матче, у Цуренко не хватило.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (1:6, 4:6)

Следовательно уже после второго круга у Украины не осталось представителей в единичном разряде.

Как сообщал УРА-Информ, украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл представителю США Сэму Куэрри во втором раунде турнира серии Большого шлема Уимблдон.