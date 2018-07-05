15:56 05.07.2018 | Спорт | Новости
100198214:test

Цуренко проиграла во втором круге Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть второй круг Уимблдона. В двух сетах она уступила Барборе Стрицовой.

Цуренко проиграла во втором круге Уимблдона

Матч, который из-за дождя перенесли на следующий день, в общем, продолжался чуть больше одного часа. За это время украинка сумела выиграть лишь пять геймов.

В первом сете Цуренко выиграла свою первую подачу. Следующие пять геймов подряд в свой актив занесла 23-я ракетка мира. Такая же ситуация могла повториться и во втором сете, когда после шести геймов счет был 1:5 в пользу Стрицовой. Однако лишь тогда Цуренко показала характер, выиграв три гейма подряд. При этом в девятом гейме украинка дважды отыграла матч-пойнт соперницы.

Однако сил для того, чтобы выровнять ситуацию и победить в этом матче, у Цуренко не хватило.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (1:6, 4:6)

Следовательно уже после второго круга у Украины не осталось представителей в единичном разряде.

Как сообщал УРА-Информ, украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл представителю США Сэму Куэрри во втором раунде турнира серии Большого шлема Уимблдон.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты Европарламента не будут ужесточать нормы авторского права для интернета Эксклюзив: "Украина может полностью обеспечивать энергетические потребности своей добычей", — О. Гавриш Политзаключенный Клых находится в тяжелом состоянии, - Денисова Россиянам запретили тянуть свой военный металлолом на британскую авиавыставку
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
Винницкая птицефабрика МХП самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив