Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2018

На днях завершились все четыре пары второго этапа плей-офф чемпионата мира-2018. Об этом сообщает Международная федерация футбола на своем официальном сайте.
Сообщается, что борьбу за трофей продолжают сборные Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России, Хорватии, Швеции и Англии. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 6 и 7 июля.
Таким образом, пары 1/4 финала ЧМ-2018 выглядят следующим образом:
Уругвай – Франция (6 июля, 17:00)
Бразилия – Бельгия (6 июля, 21:00)
Швеция – Англия (7 июля, 17:00)
Россия – Хорватия (7 июля, 21:00)
Добавим, что в полуфинале турнира сойдутся победители матчей четвертьфинала, которые пройдут в один день.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры обновили свой прогноз на футбольный чемпионат мира 2018 года, который проходит в эти дни в России и завершится финальным матчем в воскресенье, 15 июля.