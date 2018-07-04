09:57 04.07.2018 | Спорт | Новости
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Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2018

На днях завершились все четыре пары второго этапа плей-офф чемпионата мира-2018. Об этом сообщает Международная федерация футбола на своем официальном сайте.

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2018

Сообщается, что борьбу за трофей продолжают сборные Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России, Хорватии, Швеции и Англии. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 6 и 7 июля.

Таким образом, пары 1/4 финала ЧМ-2018 выглядят следующим образом:

Уругвай – Франция (6 июля, 17:00)

Бразилия – Бельгия (6 июля, 21:00)

Швеция – Англия (7 июля, 17:00)

Россия – Хорватия (7 июля, 21:00)

Добавим, что в полуфинале турнира сойдутся победители матчей четвертьфинала, которые пройдут в один день.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры обновили свой прогноз на футбольный чемпионат мира 2018 года, который проходит в эти дни в России и завершится финальным матчем в воскресенье, 15 июля.


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