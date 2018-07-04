Нападающий сборной Англии обновил рекорд 79-летней давности - ФОТО

Сообщается, что на днях английская сборная выбила из чемпионата мира Колумбию (1:1, 4:3 пен.). В этой игре Кейн открыл счет, реализовав 11-метровый удар на 57-й минуте встречи.

Таким образом, форвард повторил рекорд Томми Лоутона, который в 1939 году сумел забить за национальную команду в шести играх подряд.

Кстати, в следующем раунде сборная Англии встретится с оппонентами из Швеции в Самаре 7 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иинформ", сборная Франции с минимальным преимуществом одержала победу над командой Аргентины.