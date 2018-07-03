14:55 03.07.2018 | Спорт | Новости
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Букмекеры считают Бразилию и Францию претендентами на "золото" ЧМ-2018

Букмекеры обновили свой прогноз на футбольный чемпионат мира 2018 года, который проходит в эти дни в России и завершится финальным матчем в воскресенье, 15 июля.

Букмекеры считают Бразилию и Францию претендентами на

Германия, Аргентина, Португалия, Испания. Бывшие чемпионы и вице-чемпионы мира, действующие чемпионы Европы, просто вечные претенденты - все они выбыли. Бразилия и Франция - последние из "могикан", которых перед турниром считали основными фаворитами Мундиаля-2018, пишет football24.ua.

Две ведущие мировые букмекерские конторы практически единодушны в обновленных котировках относительно двух главных фаворитов мирового форума.

Камбэк Бельгии в матче 1/8 финала против Японии заставил Bwin и William Hill увеличить шансы "красных дьяволов" в статусе третьей силы.

Россия после победы над Испанией в серии пенальти подняла свои шансы. Однако хозяева чемпионата мира все равно остаются среди главных аутсайдеров 1/4 финала несмотря на простой путь к финалу, чем у тех же Бельгии или Уругвая. Отметим, что из-за особенностей турнирной сетки в финале не сыграют основные фавориты Бразилия - Франция. Такой матч, если и произойдет, то лишь в полуфинале.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Федерация футбола Сенегала направила в ФИФА письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек.


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