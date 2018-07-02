05:00 02.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Зозуля продлит контракт с Альбасете

28-летний украинский форвард согласился подписать новое соглашение с Альбасете. Об этом сообщает агент игрока Владимир Кузьменко в Facebook.

Зозуля продлит контракт с Альбасете

"Роман Зозуля и я, Владимир Кузьменко, хотим поблагодарить от всей души клуб за поддержку, которую он оказывал в течение всего сезона.

Решили принять предложение Альбасете, о продлении контракта, отказавшись от больших денег, чтобы остаться с вами", – написал агент Зозули.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского нападающего заинтересован Овьедо.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", несколько дней назад в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором  Национальная сборная Украины по боксу стала победителем. 


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