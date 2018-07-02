Зозуля продлит контракт с Альбасете

"Роман Зозуля и я, Владимир Кузьменко, хотим поблагодарить от всей души клуб за поддержку, которую он оказывал в течение всего сезона.

Решили принять предложение Альбасете, о продлении контракта, отказавшись от больших денег, чтобы остаться с вами", – написал агент Зозули.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского нападающего заинтересован Овьедо.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", несколько дней назад в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.