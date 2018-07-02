Бразильская сборная продолжает уверенно шагать к финалу Чемпионата мира-2018

Первый тайм прошел под полную диктовку бразильцев, хотя и без голевых происшествий. Латиноамериканцы явно доминировали над их мезоамериканскими соседями как по качеству игры с мячом, так и по именитости состава.

Лишь во второй половине поединка Неймар на 51 минуте матча и Роберто Фирмино на 88 реализовали победный сценарий и уверенно получили путевку в 1 турнира. Теперь им предстоит встретиться с победителей пары Бельгия-Япония.

Напомним, что Федерация футбола Сенегала направила в ФИФА письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Франции с минимальным преимуществом одержала победу над командой Аргентины.