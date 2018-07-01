08:00 01.07.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Франции "со скрипом" обыграла футболистов из Аргентины

Сборная Франции с минимальным преимуществом одержала победу над командой Аргентины. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Сборная Франции

В первом тайме обе команды сумели реализовать собственные атакующие стратегии. У французов отличился Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. Остальная часть первого поединка закончилась без происшествий.

Во втором тайме Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили трижды: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. У сборной Аргентины был шанс после гола Серхио Агуэро, однако французам удалось "закрыться" в защите и довести встречу до счета - 4:3.

Таким образом, Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай - Португалия

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