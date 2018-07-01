Сборная Франции "со скрипом" обыграла футболистов из Аргентины

В первом тайме обе команды сумели реализовать собственные атакующие стратегии. У французов отличился Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. Остальная часть первого поединка закончилась без происшествий.

Во втором тайме Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили трижды: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. У сборной Аргентины был шанс после гола Серхио Агуэро, однако французам удалось "закрыться" в защите и довести встречу до счета - 4:3.

Таким образом, Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай - Португалия

Как сообщалось в "УРА-Информ", Леонель Месси отказался жить в отеле рядом с муралом Роналду.