17:25 01.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Александр Усик опережает Гассиева по всем профессиональным показателям

Чемпион мира по версии WBC Тони Белью считает  фаворитом поединка боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым представителя из Украины. 

Александр Усик опережает Гассиева по всем профессиональным показателям

По его словам, Александ превосходит своего оппонента в физической форме, выносливости, а также является более титулованным спортсменов, нежели Гассиев, что придаст украинцу больше уверенности на ринге в Москве.

"Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с Бриедисом", - подчеркнул Белью.

Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева пройдет в Москве 21 июля. На кону будет пояс Мохамеда Али, а также все четыре пояса престижных боксерских организаций.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии перенесли на июль, из-за травмы локтя у украинца. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян в Киеве успешно провел первую защиту титула, победив претендента из Таиланда Сиричайа Тайена.

 


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