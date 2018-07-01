Александр Усик опережает Гассиева по всем профессиональным показателям

По его словам, Александ превосходит своего оппонента в физической форме, выносливости, а также является более титулованным спортсменов, нежели Гассиев, что придаст украинцу больше уверенности на ринге в Москве.

"Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с Бриедисом", - подчеркнул Белью.

Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева пройдет в Москве 21 июля. На кону будет пояс Мохамеда Али, а также все четыре пояса престижных боксерских организаций.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии перенесли на июль, из-за травмы локтя у украинца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян в Киеве успешно провел первую защиту титула, победив претендента из Таиланда Сиричайа Тайена.