Украинская теннисная сборная узнала свой сеточный "посев" в рамках Уимбилдона

Сообщается, что Элина Свитолина на старте турнира сыграет против Татьяны Марии из Германии, которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Обе спортсменки уже встречались в квалификационных "посевах" на различных турнирах.

Леся Цуренко в стартовом матче встретится с Тимеей Бабоша из Венгрии. Наша теннисистка трижды одерживала победу над иностранной соперницей.

Екатерина Козлова сыграет своей первый матч на траве в этом сезоне во встрече с американкой Дженнифер Брэйди.

В заключительном матче Екатерина Бондаренко сыграет против Люси Шафаржовой из Чехии. Чешка ведет 2:1 в счете личных противостояний и победила в последней встрече с украинкой в ​​2015 году в Штутгарте

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве.