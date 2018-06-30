00:00 30.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская теннисная сборная узнала свой сеточный "посев" в рамках Уимбилдона

Украинская женская теннисная сборная начала подготовку в первому раунду встреч на полях Уимблдона. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Украинская теннисная сборная узнала свой сеточный

Сообщается, что Элина Свитолина на старте турнира сыграет против Татьяны Марии из Германии, которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Обе спортсменки уже встречались в квалификационных "посевах" на различных турнирах.

Леся Цуренко в стартовом матче встретится с Тимеей Бабоша из Венгрии. Наша теннисистка трижды одерживала победу над иностранной соперницей.

Екатерина Козлова сыграет своей первый матч на траве в этом сезоне во встрече с американкой Дженнифер Брэйди.

В заключительном матче Екатерина Бондаренко сыграет против Люси Шафаржовой из Чехии. Чешка ведет 2:1 в счете личных противостояний и победила в последней встрече с украинкой в ​​2015 году в Штутгарте

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве.


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