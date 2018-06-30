Стали известны все участники финала Чемпионата мира-2018 - ФОТО

После группового этапа на ЧМ 2018 определились 16 лучших сборных, которые продолжат борьбу в 1/8 финала.

В плей-офф сыграют команды, занявшие первые два первых места в своей группе. Сейчас в основную сетку Мундиаля прошли следующие команды:

- Группа А: Уругвай, Россия;

- Группа В: Испания, Португалия;

- Группа С: Франция, Дания;

- Группа D: Хорватия, Аргентина;

- Группа Е: Бразилия, Швейцария;

- Группа F: Швеция, Мексика;

- Группа G: Бельгия, Англия;

- Группа Н: Колумбия, Япония.

Сегодня, 30 июня сыграют сборные Франции и Аргентины, а также Уругвая и Португалии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на официальном сайте Чемпионата мира-2018 опубликовали результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018.