Стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2018

Так, уже в субботу, 30 июня, болельщиков ждут новые и незабываемые матчи своих любимых команд.

На поле первые участники 1/8 финала: в Казани сыграют сборные Аргентины и Франции, а в Сочи пройдет матч между Португалией и Уругваем. 1 июля в Москве будут играть Россия и Испания, а в Нижнем Новгороде – Дания и Хорватия. 2 июля в Ростове-на-Дону встретятся сборные Мексики и Бразилии, а в Самаре – сборные Бельгии и Японии. 3 июля можно будет посмотреть матчи между Швейцарией и Швецией и Англией и Колумбией, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Далее будет трехдневный перерыв в ЧМ-2018, а уже с 6 июля начнутся игры четвертьфинала, в которую пройдут всего восемь сборных. Напомним, что финальный матч в рамках ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России. По словам чиновника, подконтрольное ему министерство в аннексированном Крыму совместно с российским федеральным агентством по туризму отправляли запрос в ФИФА с требованием разрешить реализацию публичных трансляций матчей.