02:00 29.06.2018 | Спорт | Новости
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Главу ФФУ призвали уйти в отставку

Недавно НАБУ начало расследование факта закупки искусственного покрытия для футбольных полей у завода, связанного с ФФУ.

Главу ФФУ призвали уйти в отставку

Об этом информирует "Центр противодействия коррупции" на странице в Facebook.

По этому поводу экс-директор по организации Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявил, что после этого президент ФФУ Андрей Павелко должен уйти в отставку:

"Очевидно, что в правовом, высокоморальном государстве президент федерации уже подал бы в отставку. И это было бы правильно. Так действуют наши международные партнеры, когда есть хотя бы подозрения в том, что где-то могла быть коррупция", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Федерации футбола Украины обеспечивает себе рекламную компанию за счет строительства футбольных полей, оборудованных по коррумпированной схеме.

Отмечается, что в ФФУ до сих пор правят политики, которые активно пиарятся на оборудовании  футбольных игровых полей. Их строительством занимаются за государственные платежи по очевидно коррумпированной схеме, предоставленной "сверху".


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