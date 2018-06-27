Сборная Аргентины вышла в основную сетку Мундиаля

Таким образом, билет в следующий этап турнира от квартета D разыгрывали в очном противостоянии Нигерия и Аргентина одержали латиноамериканцы. В первом тайме Месси атак открыл счет на 14 минуте. Нигерийцы в начале второго тайме ответили взятием ворот Виктора Мозеса. Решающий мяч реализовал Рохо, который буквально за 10 минут до конца поединка сумел вывести свою команду в 1/8 финала.

В итоге, в группе D первое место заняла Хорватия с максимальным показателем в 9 баллов, аргентинцы пробились дальше с 4-мя баллами.

Напомним, что поражение сборной Аргентины от хорватов поставило под сомнение вопрос о выходе команды в основную сетку Мундиаля. Ее звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству нереализованных мячей в рамках Чемпионата мира-2018, одни из которых был незабит во время игры с Исландией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Англии с легкостью быграла команду футболистов из Панамы.