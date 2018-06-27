08:58 27.06.2018 | Спорт | Новости
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"Рома" усилила свою защиту хорватским специалистом

ФК "Рома" выкупила у французского "ПСЖ" аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Сообщается, что трансфер Пасторе из Франции в Италию обошёлся римлянам в 24,7 млн евро. Контракт с хорватом рассчитан на пять лет до 30-го июня 2023 года с правом продления документа по желанию обеих сторон.

"Я очень счастлив перейти в "Рому". Прекрасно вернуться в Италию, причем в такой большой клуб", - подытожил футболист в ходе пресс-конференции, где он официально презентовал свой игровой номер. 

Пасторе уже знаком со стилем игры итальянцев, так как у него была возможность поиграть в ИПЛ. Так, 29-летний атакующий полузащитник в 2009-2011 годах  играл в Серии A за "Палермо", где отметился 8 голами и 5 ассистами в течении одного сезона. Кроме того, "римляне" официально объявили о трансфере защитника "Интера" Давиде Сантон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду получил три предложения по трансфер. Действующие соглашение Роналду с медридцами рассчитан до лета 2021 года. 


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