01:00 26.06.2018 | Спорт | Новости
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Болельщик совершил суицид после поражения команды на ЧМ-2018

В Индии молодой человек по имени Дину Алекс, который являлся фанатом сборной Аргентины, а именно футболиста Лионеля Месси покончил с собой после поражения аргентинцев от хорватов.

Болельщик совершил суицид после поражения команды на ЧМ-2018

Об этом сообщает издание Times of India.

Известно, что Алекс оставил предсмертную записку и пропал без вести. В записке было написано: "В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть". Позже Алекс был найден мертвым в реке Миначил.

По словам умершего, после того как его сын смотрел матч, он рассказал, что ему будет стыдно выходить к друзьям на улицу.

Добавим, что сборная Аргентины не сумела одержать победу ни в одной из двух игр в своей группе, однако еще имеет неплохие шансы выйти в плей-офф Мундиаля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов. Как известно, инцидент произошел в одном из киевских ресторанов. Там, около 20 человек в масках и капюшонах атаковали болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении.


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