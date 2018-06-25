Тимощенко с Пермыкиной выиграли бронзу Финала Кубка мира - ФОТО

Накануне в Астане прошел финал Кубка мира по современному пятиборью, где бронзовыми призерами стали украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в своем микроблоге в Twitter.
По предварительным данным, в фехтовании и верховой езде украинцы были третьими. При этом, в плавании – девятыми, в "комбайне" (бег+стрельба) – четвертыми и, набрав 1378 очков, стали третьими.
Отметим, что украинские спортсмены уступили лишь итальянцам (1386 очков) и южнокорейцам (1382).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам жеребьевки полуфинальных матче Кубка Украины по футболу определились представители финального матча турнира.