Тимощенко с Пермыкиной выиграли бронзу Финала Кубка мира - ФОТО

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в своем микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, в фехтовании и верховой езде украинцы были третьими. При этом, в плавании – девятыми, в "комбайне" (бег+стрельба) – четвертыми и, набрав 1378 очков, стали третьими.

Отметим, что украинские спортсмены уступили лишь итальянцам (1386 очков) и южнокорейцам (1382).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам жеребьевки полуфинальных матче Кубка Украины по футболу определились представители финального матча турнира.