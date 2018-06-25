14:11 25.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Тимощенко с Пермыкиной выиграли бронзу Финала Кубка мира - ФОТО

Накануне в Астане прошел финал Кубка мира по современному пятиборью, где бронзовыми призерами стали украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина.  

Тимощенко с Пермыкиной выиграли бронзу Финала Кубка мира - ФОТО

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в своем микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, в фехтовании и верховой езде украинцы были третьими. При этом, в плавании – девятыми, в "комбайне" (бег+стрельба) – четвертыми и, набрав 1378 очков, стали третьими.

Отметим, что украинские спортсмены уступили лишь итальянцам (1386 очков) и южнокорейцам (1382). 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам жеребьевки полуфинальных матче Кубка Украины по футболу определились представители финального матча турнира. 


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