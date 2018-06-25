12:55 25.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

Финалистка соревнований ITF в Илкли Даяна Ястремская поднялась сразу на 24 строчки. Таким образом, сейчас украинская теннисистка занимает 127-е место. 

Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

Об этом свидетельствуют данные из портала "Большой теннис Украины".

Сообщается, что в первом сете украинка была близка к победе, однако, лидируя со счетом 5:3, довела игру до тай-брейка, где проиграла.

Во втором сете 18-летняя теннисистка взяла реванш у чешки, однако в третьем снова довела встречу до тай-брейка. Там Ястремская вновь позволила Смитковой обыграть себя.

Из-за поражения Даяна лишила себя возможности получить wild card для участия на Уимблдоне.

Это не первый проигранный финал украинкой в этом сезоне. В середине мая она уступила шведке Ребекке Петерсон во французском Кань-Сюр-Мер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятнадцатилетней украинской теннисистке  Марте Костюк организаторы вручили приглашение сыграть в основной сетке турнира категории "Premier Mandatory" - "Mutua Madrid Open".


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