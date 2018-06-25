Японская сборная сумела "устоять" перед натиском команды из Сенегала

В первом тайме африканская команда вела в счёте, но азиатам удалось сравнять счёт до свистка арбитра. Во втором тайме повторилась аналогичная ситуация. Стоит отметить, что японцы умело использовали преждевременный кураж соперника и умело контратаковали защиту сенегальцев, которая в последующие 4-5 минут будто теряла видимость происходящего на поле.

В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78 минуте. На данный момент Япония и Сенегал по-прежнему делят первую строчку в турнирной таблице группы H. На последнем месте в группе остается сборная Польши.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в рамках Чемпионата мира-2018.