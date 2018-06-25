01:00 25.06.2018 | Спорт | Новости
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Японская сборная сумела "устоять" перед натиском команды из Сенегала

Сборные Японии и Сенегала не смогли определиться с победителем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Японская сборная сумела

В первом тайме африканская команда вела в счёте, но азиатам удалось сравнять счёт до свистка арбитра. Во втором тайме повторилась аналогичная ситуация. Стоит отметить, что японцы умело использовали преждевременный кураж соперника и умело контратаковали защиту сенегальцев, которая в последующие 4-5 минут будто теряла видимость происходящего на поле.

В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78 минуте. На данный момент Япония и Сенегал по-прежнему делят первую строчку в турнирной таблице группы H. На последнем месте в группе остается сборная Польши. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в рамках Чемпионата мира-2018. 


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