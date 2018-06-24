Сборная Великобритании "катком прошлась" по мезоамериканцам из Панамы

Всего за два тайма было забито 7 мячей, причем 6 из них оказались в воротах панамского голкипера. На этот раз англичане показали, что может ждать их оппонентов в следующих спаррингах. На поле на этот раз отработали Стоунз, который оформил дубль, Кейн - хет-трик и еще гол забил Лингард под конец второго тайма.

По итогам первых двух туров ЧМ Панама не набрала очков, как и Тунис. Теперь сборные лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Из группы G в 1/8 однозначно вышли Бельгия и Англия. Они определят победителя квартета в очном матч.

Панама и Тунис встретятся 28 июня и решат, кто финиширует в группе на третьем месте, а кто на 4-том. Однако, обе команды уже не имеют шансов попасть в основную сетку Мундиаля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на официальном сайте Чемпионата мира-2018 опубликовали результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018.