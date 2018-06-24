21:18 24.06.2018 | Спорт | Новости
100197456:roman

Сборная Великобритании "катком прошлась" по мезоамериканцам из Панамы

Сборная Англии с легкостью быграла команду футболистов из Панамы. Об передает официальный сайт чемпионата. 

Сборная Великобритании

Всего за два тайма было забито 7 мячей, причем 6 из них оказались в воротах панамского голкипера. На этот раз англичане показали, что может ждать их оппонентов в следующих спаррингах. На поле на этот раз отработали Стоунз, который оформил дубль, Кейн - хет-трик и еще гол забил Лингард под конец второго тайма.

По итогам первых двух туров ЧМ Панама не набрала очков, как и Тунис. Теперь сборные лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Из группы G в 1/8 однозначно вышли Бельгия и Англия. Они определят победителя квартета в очном матч.

Панама и Тунис встретятся 28 июня и решат, кто финиширует в группе на третьем месте, а кто на 4-том. Однако, обе команды уже не имеют шансов попасть в основную сетку Мундиаля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на официальном сайте Чемпионата мира-2018 опубликовали результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018. 


Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Великобритании "катком прошлась" по мезоамериканцам из Панамы В Украине снизились темпы производства хлеба В районе Борисполя произошло смертельное ДТП - ФОТО Европа все еще не способна справиться с мигрантским кризисом
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив