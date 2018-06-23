02:00 23.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ворота "Реала" теперь будет защищать украинский голкипер

Мадридский "Реал" объявил о подписании вратаря луганской "Заре" Андрея Лунина. Об этом передает официальный сайт испанской команды. 

Ворота

Сообщается, что Лунин на год-два отправится в аренду и тренировки в Испанию. Руководство клуба также рассматривала на позицию голкипера мадридского клуба приобрести еще и вратаря "Ромы" Аллисона. В прошлом сезоне основным вратарем мадридцев был Кейлор Навас.

Карьера Андрея началась в Харькове, где он оборонял ворота юношеской команды области. К "Днепру" присоединился в 2015 году, а в УПЛ дебютировал 16 октября 2016 года.

Уже в июне 2017 года страж ворот перебрался в "Зарю", где успел поиграть в Лиге Европы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно болельщики луганской "Зари" признали вратаря команды Андрея Лунина лучшим игроком клуба по итогам сезона 2017/18. В текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.


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