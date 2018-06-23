Сборная Нигерии удивила болельщиков феноменальной игрой на Чемпионате мира-2018

В первом тайме африканцы всячески сдерживали напор соперника, исландцы постоянно "штурмовали" штрафную площадку противника. Северянам удалось создать 4 голевых момента, но ни один из них не был успешно реализован.

Во втором тайме "дубль" оформил Ахмед Муса, который отличился на 49-й и 75-й минутах соответственно. Стоит отметить, что Исландия могла попробовать выйти в ничью. На 83-й минуте полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон не смог реализовать пенальти.

Теперь в группе D сборная Нигерии сыграет с Аргентиной, а Исландия встретится с Хорватией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии одержала победу над национальной командой Марокко со счётом 1:0. После двух сыгранных матчей сборная Португалии вышла на первое место в группе B c четырьмя очками.