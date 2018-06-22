Цуренко на отказе уступила 24 ракетке мира Барборе Стрыцовой

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциации в микроблоге в Twitter.

"Спорсменка вынуждена досрочно завершить матч из-за травмы", - гласит сообщение.

Отметим, что соперницы провели только один очный поединок. По предварительным данным, три года назад украинка одержала победу на турнире в Нью-Хейвене.

Вообщем-то, теперь чешка в полуфинале соревнований сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве.