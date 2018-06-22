17:54 22.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100197349:labazovych

Цуренко на отказе уступила 24 ракетке мира Барборе Стрыцовой

Вторая ракетка Украины и 37 номер мирового рейтинга Леся Цуренко не смогла доиграть четвертьфинальный поединок травяного турнира в Бирмингеме. Таким образом, спортсменка на отказе проиграла 24-й ракетке мира Барборе Стрыцовой из Чехии со счетом 5:7, 0:3.

Цуренко на отказе уступила 24 ракетке мира Барборе Стрыцовой

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциации в микроблоге в Twitter.

"Спорсменка вынуждена досрочно завершить матч из-за травмы", - гласит сообщение.

Отметим, что соперницы провели только один очный поединок. По предварительным данным, три года назад  украинка одержала победу на турнире в Нью-Хейвене.

Вообщем-то, теперь чешка в полуфинале соревнований сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве. 


Поделиться
Читайте также:
 
Засуха в Крыму: в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации Надо ли смотреть чемпионат мира по футболу? В Афганистане талибы убили 16 полицейских и военных На следующей неделе лидеры ЕС продлят санкции против РФ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив