Цуренко на отказе уступила 24 ракетке мира Барборе Стрыцовой

Вторая ракетка Украины и 37 номер мирового рейтинга Леся Цуренко не смогла доиграть четвертьфинальный поединок травяного турнира в Бирмингеме. Таким образом, спортсменка на отказе проиграла 24-й ракетке мира Барборе Стрыцовой из Чехии со счетом 5:7, 0:3.
Об этом сообщает Женская теннисная ассоциации в микроблоге в Twitter.
"Спорсменка вынуждена досрочно завершить матч из-за травмы", - гласит сообщение.
Отметим, что соперницы провели только один очный поединок. По предварительным данным, три года назад украинка одержала победу на турнире в Нью-Хейвене.
Вообщем-то, теперь чешка в полуфинале соревнований сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве.