13:56 22.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Киевский "Арсенал-Киев" возглавил экс-футболист "Ювентуса" - ФОТО

Киевскую команду "Арсенал", которая является членом украинской Премьер-лиги, возглавил новый новый главный тренер.

Киевский

Как сообщается в Instagram клуба, им стал итальянский футболист и тренер Фабрицио Раванелли.

Отмечается, что нового наставника на специальной пресс-конференции представил президент столичного клуба Ивица Пирич. Контракт со специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации на такой же срок.

Кроме того, помощниками Раванелли по тренерскому штабу "Арсенала" будут: Юрий Лень, Джанни Паладини, Андреа Бернинин, Никола Альбарелла и тренер вратарей Милан Стойкович. Раванелли как игрок выступал за "Ювентус", "Мидлсбро", "Марсель", а также сборную Италии. Как тренер работал в молодежной команде "старой синьоры", после этого был наставником французского "Аяччо" в 2013 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поведал о том, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб в летнее трансферное окно. Согласно слова Венгера, Санчес останется в "Арсенале" и будет выступать за нашу команду.


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