Легендарный хав-бэк Дарио Срна официально покинул ряды донецкого "Шахтера"

Сообщается, что старейший, фактически футбольный "ветеран" команды, который на протяжении 15 лет носил капитанскую повязку, решил освободить шкафчик "оранжево-черных". Руководство клуба в знак уважения перед заслугами капитана "Шахтер" вывело из обращения 33-й номер. Его футболка также будет помещена в "Зал славы" клуба.

"Мне сложно произнести эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке "Шахтера". Я выходил побеждать, я сражался за Клуб, за болельщиков, за Донецк", - в своем заключительном месседже отметил Срна.

Футбольная карьера Срна началась в "Шахтере" в далеком 2003 году. За 15 лет он провел в составе “оранжево-черных” 536 матчей и забил 49 голов. С сезона-2007/08 был капитаном команды. В активе хорвата 26 трофеев с “Шахтером” Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Палкин поделился деталями подписания форварда английского "МанСити" Оларенваджу Кайоде, который, вероятно, в своем амплуа может заменить Бернарда, Феррейро или Фреда.