08:23 21.06.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Испании успешно одолела команду из Ирана - ВИДЕО

На "Казань Арене" в рамках Чемпионата мира-2018 состоялся поединок между сборными Испании и Ирана. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Сборная Испании успешно одолела команду из Ирана - ВИДЕО

Матч очень тяжело проходил для испанских футболистов, оборона сопреника практически не давала шансов для атаки. В один момент казалось, что Иран может выйти в основную часть Мундиаля, если бы не автогол от своего же защитника. Коста получил мяч спиной к воротам, развернулся с ним в штрафную. Далее защитник Ирана Резаян попытался выбить игровой снаряд, который попал в ного Кости и дальше попал в сетку ворот - 1:0.

Стоит отметить, что испанцы имели тотальное преимущество во владении мячом (70 процентов против 30.). В итоге, из группы вышил, как и было спрогнозировано ранее, Португалия и Испания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии одержала победу над национальной командой Марокко со счётом 1:0. 


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