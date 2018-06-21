Сборная Испании успешно одолела команду из Ирана - ВИДЕО

Матч очень тяжело проходил для испанских футболистов, оборона сопреника практически не давала шансов для атаки. В один момент казалось, что Иран может выйти в основную часть Мундиаля, если бы не автогол от своего же защитника. Коста получил мяч спиной к воротам, развернулся с ним в штрафную. Далее защитник Ирана Резаян попытался выбить игровой снаряд, который попал в ного Кости и дальше попал в сетку ворот - 1:0.

Стоит отметить, что испанцы имели тотальное преимущество во владении мячом (70 процентов против 30.). В итоге, из группы вышил, как и было спрогнозировано ранее, Португалия и Испания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии одержала победу над национальной командой Марокко со счётом 1:0.