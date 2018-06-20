19:54 20.06.2018 | Спорт | Новости
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Гол Роналду принёс Португалии победу над Марокко в матче ЧМ-2018 - ФОТО

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии одержала победу над национальной командой Марокко со счётом 1:0.

Гол Роналду принёс Португалии победу над Марокко в матче ЧМ-2018 - ФОТО

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Примечательно, что единственный гол в составе победителей на четвертой минуте забил Криштиану Роналду. Так, этот гол стал для форварда четвертым на нынешнем мундиале и 85 за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу (84).

После двух сыгранных матчей сборная Португалии вышла на первое место в группе B c четырьмя очками. В свою очередь команда Марокко, не набрав ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф.

Стоит добавить, что матчи заключительного тура в группе B состоятся 25 июня в 21:00. В частности, где Португалия сыграет с Ираном, а Марокко — с Испанией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Швеции одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России. Встреча завершилась со счётом 1:0.


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