Свитолина в трех сетах победила Векич на старте Бирмингема

Элина, получившая второй номер посева на турнире, быстро оформила два брейка в первой партии, защитив все свои геймы и выиграла сет 6:1.

Во втором сете также все для украинки началось без проблем – она сделала брейк, повела 3:1, но неожиданно проиграла пять геймов подряд.

В третьем сете Свитолина вновь сумела оформить ранний брейк (3:1), после чего отыграла два брейкпоинта на своей подаче. После упущенных шансов на брейк Векич потеряла еще один свой гейм, а украинка успешно подала на матч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира WTA в Тайбэе. Так, в финальном поединке украинка будет играть с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош.