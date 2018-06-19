15:53 19.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100197083:labazovych

Свитолина в трех сетах победила Векич на старте Бирмингема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте соревнований в Бирмингеме добыла непростую победу над хорваткой Донной Векич.

Свитолина в трех сетах победила Векич на старте Бирмингема

Элина, получившая второй номер посева на турнире, быстро оформила два брейка в первой партии, защитив все свои геймы и выиграла сет 6:1.

Во втором сете также все для украинки началось без проблем – она сделала брейк, повела 3:1, но неожиданно проиграла пять геймов подряд.

В третьем сете Свитолина вновь сумела оформить ранний брейк (3:1), после чего отыграла два брейкпоинта на своей подаче. После упущенных шансов на брейк Векич потеряла еще один свой гейм, а украинка успешно подала на матч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира WTA в Тайбэе. Так, в финальном поединке украинка будет играть с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош.


Поделиться
Читайте также:
 
Европейский лоукостер призывает аэропорты ограничить продажу алкоголя Из-за засухи урожай зерновых в Украине под угрозой В Кабмине рассказали о нюансах оформления субсидий для разведенных В Турции перевернулся автобус с туристами, десятки пострадавших
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив