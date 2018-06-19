Сборная Японии вырвалась вперед в группе Н на ЧМ-2018

В первом тайме азиатам удалось захватить численное преимущество. На 3 минуте защитник колумбийцев Карлос Санчес был удален с поля за игру рукой в своей штрафной площади. В самом начале встречи благодаря Синдзи Кагава успешно реализовал пенальти. На 39 минуте колумбиец Хуан Кинтеро сравнял счет, однако нападающий азиатской команды Юйа Осако красиво сыграл головой с подачи углового.

Второй тайм прошел под череду безуспешных атак колумбийцев, которые разбивались и японскую защиту. После финального свистка арбитра выяснилось, что впервые в истории турнира азиатская команда обыграла сборную из Южной Америки. В рамках этой группы сегодня,19 июня, сыграют сборные Польши и Сенегала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после поражения сборной Египта от команды Уругвая (0 - 1) на чемпионате мира группа арабских болельщиков постриглась налысо. Сегодня египтянам предстоит сразиться со сборной России.