18:19 19.06.2018 | Спорт | Новости
100197092:roman

Сборная Японии вырвалась вперед в группе Н на ЧМ-2018

Сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в рамках Чемпионата мира-2018. Об этом передает официальный сайт соревнований.  

Сборная Японии вырвалась вперед в группе Н на ЧМ-2018

В первом тайме азиатам удалось захватить численное преимущество. На 3 минуте защитник колумбийцев Карлос Санчес был удален с поля за игру рукой в своей штрафной площади. В самом начале встречи благодаря Синдзи Кагава успешно реализовал пенальти. На 39 минуте колумбиец Хуан Кинтеро сравнял счет, однако нападающий азиатской команды Юйа Осако красиво сыграл головой с подачи углового.

Второй тайм прошел под череду безуспешных атак колумбийцев, которые разбивались и японскую защиту. После финального свистка арбитра выяснилось, что впервые в истории турнира азиатская команда обыграла сборную из Южной Америки. В рамках этой группы сегодня,19 июня, сыграют сборные Польши и Сенегала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после поражения сборной Египта от команды Уругвая (0 - 1) на чемпионате мира группа арабских болельщиков постриглась налысо. Сегодня египтянам предстоит сразиться со сборной России.


Поделиться
Читайте также:
 
На Волыни ребенок упал с лестницы и погиб Депутаты снова намерены менять Конституцию Украинцы стали меньше отдыхать - ФОТО ОгоЯкіЛюди: Мисс Киев и концерт Поля Манондиза - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив