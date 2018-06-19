ЧМ-2018: болельщики сборной Египта постриглись налысо после поражение от Уругвая

Отмечается, что около десяти фанатов сборной Египта подстриглись наголо из-за проигрыша своей команды сразу на следующий день после окончания матча.

После поражения футбольной команды, группа болельщиков из десяти человек отправилась в местную парикмахерскую и побрились налысо.

Стоит добавить, что накануне сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В следующем матче сборная Египта 19 июня, в Санкт-Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу. По словам полицейский, Тэтчелл попытался провести одиночную акцию протеста возле Красной площади для привлечения внимании о якобы нарушении прав человека.