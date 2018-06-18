Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира WBA

Об этом сообщает портал vRINGe.com.

Отмечается, что украинский боксер с легкостью победил соперника. В пятом раунде Артем нанес полупрямой-полуапперкот под руку сопернику аккурат в подбородок - нокдаун.

Когда бой продолжился, Артем провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Стоит добавить, что Артем не имеет поражений на профи-ринге, в его портфолио 17 побед, 12 нокаутом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Второй рейтинг легковесов занимает Василий Ломаченко, за ним идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.