10:20 18.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира WBA

Непобедимый чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян в Киеве успешно провел первую защиту титула, победив претендента из Таиланда Сиричайа Тайена.

Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира WBA

Об этом сообщает портал vRINGe.com.

Отмечается, что украинский боксер с легкостью победил соперника. В пятом раунде Артем нанес полупрямой-полуапперкот под руку сопернику аккурат в подбородок - нокдаун.

Когда бой продолжился, Артем провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Стоит добавить, что Артем не имеет поражений на профи-ринге, в его портфолио 17 побед, 12 нокаутом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Второй рейтинг легковесов занимает Василий Ломаченко, за ним идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.


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