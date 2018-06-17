Украинская теннисная сборная продолжает громить соперников в Бирмингеме

Так, Свитолина, посеянная под вторым номером, встретится с хорватской теннисисткой Векич. А ее коллега Леся Цуренко сойдется в спарринге с британской теннисистка Хэзер Уотсон. Для украинской женской сборной британка является принципиальным соперником. Девушка уже не первый раз выпадает по сетке украинкам, причем Уотсон покамест лидирует по количеству побед в личных встречах.

Еще в 2015 году Уотсон обыграла Свитолину в первом раунде турнира в Истборне. Затем, правда, украинка взяла реванш у британки уже в Бирмингеме. В прошлом году в первом круге соревнований в Истборне Уотсон в упорном матче вырвала победу у Леси Цуренко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина не будет выступать на турнире серии WTA International в Москве. WTA "Moscow River Cup" впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. Турнир Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде.