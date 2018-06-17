04:00 17.06.2018 | Спорт | Новости
100196884:roman

Сборная Франции "со скрипом" обыграла футболистов из Австралии

Сборная Франции сумела вырваться в группе, обыграв команду австралийцев. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Сборная Франции

В первом тайме счет на табло открыл француз Антуан Гризманн после того, как рефери назначил первый в истории чемпионатов мира пенальти после просмотра спорного момента на специальном планшете с видеоповторами. Однако, соперник быстро пришел в себя и ответным пенальти сравнял счет.

Во второй половине поединка за 10 минут до окончания основного времени второго тайма Поль Погба забил второй мяч в ворота австралийцев. 

Стоит отметить, что спарринг оказался для французов отнюдь не "легкой прогулкой", как об этом пророчили многие букмекеры. Сборная Австралии еще никогда не выходила в основную сетку Мундиаля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Исландии удивила болельщиков сенсационной игрой против фаворитов турнира. Единственным исполнителем гола стал нападающий аргентинцев Серхио Агуэро, который, правда, лишь на 4 минуты сумел предоставить преимущество своей сборной. Матч завершился со счетом 1:1. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Афганистане произошел очередной теракт В центре Москвы произошел автотеракт В Украине задержали хакерский клан - ФОТО В США скончалась легендарная женщина-космонавтка
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив