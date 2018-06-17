Роналду затмил игру легендарного Ференца Пушкаша

Сообщается, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 84 гола за сборную Португалии, что позволило ему обогнать бывшего рекордсмена Ференца Пушкаша. Ранее второе место в рейтинге "успешных бомбардиров" занимал японский скаут. В марте Роналду обошел японца Кунисиге Камамото (80) и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за сборные.

Теперь ему осталось догнать лишь иранца Даеи, который имеет в своем активе 109 голов и считается лучшим бомбардиром планеты. На данный момент португале забил в 57 матчах, и в 47-ми Португалия праздновала победу (5 ничьих, 5 поражений). Также на счету голеодора 14 дублей, 5 хет-триков.

Таким образом, последний хэт-трик в матче с Испанией позволил ему претендовать на первенство в рейтинге на текущем ЧМ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству нереализованных мячей в рамках Чемпионата мира-2018. В поединке со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и ни разу не забил.