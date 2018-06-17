13:12 17.06.2018 | Спорт | Новости
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Роналду затмил игру легендарного Ференца Пушкаша

Роналду установил новый мировой рекорд по количеству забитых голов среди нападающих в рамках Чемпионата мира-2018. Об этом передает 

Роналду затмил игру легендарного Ференца Пушкаша

Сообщается, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 84 гола за сборную Португалии, что позволило ему обогнать бывшего рекордсмена Ференца Пушкаша. Ранее второе место в рейтинге "успешных бомбардиров" занимал японский скаут. В марте Роналду обошел японца Кунисиге Камамото (80) и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за сборные.

Теперь ему осталось догнать лишь иранца Даеи, который имеет в своем активе 109 голов и считается лучшим бомбардиром планеты. На данный момент португале забил в 57 матчах, и в 47-ми Португалия праздновала победу (5 ничьих, 5 поражений). Также на счету голеодора 14 дублей, 5 хет-триков. 

Таким образом, последний хэт-трик в матче с Испанией позволил ему претендовать на первенство в рейтинге на текущем ЧМ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству нереализованных мячей в рамках Чемпионата мира-2018. В поединке со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и ни разу не забил.


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