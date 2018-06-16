В Испании разгорелся коррупционный скандал в Испанской Премьер-лиге

Сейчас испанская полиция уже задержала группу лиц, подозреваемых в организации договорных матчей. Из списка 24-х персон значится и капитан ФК "Альмерия" Хорхе Морсильо. Его обвиняют в намеренном "сливе" матча "Альмерия" - "Настик" в январе этого года. Спортсмен был задержан в аэропорту незадолго до вылета в отпуск в Венеции.

Вместе с ним за решеткой оказался его коллега Эмилио Пинто, которого обвиняют в организации нужного результата для преступной группировки, занимающейся договорными в Сегунде Б и высшем женском дивизионе. Прокуроры утверждают, что полный список всех подозреваемых будет опубликован позже, дабы не помешать правоохранителям проводить аресты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала по подозрению в организации договорных футбольных матчей 50 человек. Речь идет о пяти преступных организованных группах, а подозреваются команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд.