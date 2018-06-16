"Селтик" перекупил у "ПСЖ" молодого "легионера"

Сообщается, что для региональной команды эта покупка стала самой дорогостоящей за всю историю клуба - сумма перехода вместе с бонусами составила 8 млн фунтов. Ранее самым дорогим новичком в истории клуба оставался Крис Саттон, которого “Селтик” покупал у Романа Абрамовича в 2000 году за 8,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что "кельты" очень долго обдумывали резонность покупки. До этого 20-летний игрок линии атаки прошлый сезон провел в "Селтике" на правах аренды. На данный момент статистика Одсонна впечатляет 29 игр и 11 голов при 4 ассист за сезон 2017/18 годов в форме "Селтика".

Как сообщалось в "УРА-Информ", форвард сборной Бразилии Неймар считает, что " Пари Сен-Жермен" не стоило отдавать 222 млн евро за трансфер футболиста. На данный момент, согласно исследованию CIES Football Observatory, самым дорогим игроком оказался нападающий английского "Тотенхема" Кейн. Его стоимость оценили в 201,2 млн евро. В десятку самых дорогостоящих футболистов также попал партнер Кейна по клубу Деле Алле - 6 место (171), Лионель Месси, Бейл и Карим Бензема.