Сборная Исландии удивила болельщиков сенсационной игрой против фаворитов турнира

Единственным исполнителем гола стал нападающий аргентинцев Серхио Агуэро, который, правда, лишь на 4 минуты сумел предоставить преимущество своей сборной. Исландцы на контратаке умело обыграли защиту соперника и сразу же сравняли счет.

Стоит отметить, что поддержать аргентинцев на стадион приехал легендарный нападающий Диего Марадона, который сейчас занимает пост главы правления брестского "Динамо". Марадона прямо на трибуне во время матча курил сигару, хотя на стадионах ЧМ-2018 это делать строго запрещено. Однако, футбольные сервера посчитали, что Диего просто сильно перенервничал наблюдая за матчем своих соотечественников.

Матч завершился со счетом 1:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее встреча первого тура чемпионата мира с участием сборных Ирана и Марокко закончилась победой представителей Исламской республики. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия побед Марокко- 18 матчей без поражений, а также 6-ти в которых они не пропускали ни одного мяча.