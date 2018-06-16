Сборная Ирана одержала победу в рамках Чемпионата мира-2018

В первом тайме иранские футболисты были разбиты наголову техничной игрой и контролем мяча соперника. Статистика показала, что марокканцы имели беспрекословно лидерство - 63 процента владения мячом и 81 процент точности передач при всего лишь 55 у соперников.

Во втором тайме Иран продолжал играть от защиты и терпеть постоянные атаки со стороны Марокко. Однако, вырвать победу им помог автогол Бухаддуза в добавленное время - после подачи со штрафного он головой отправил мяч в угол ворот. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия побед страны - 18 матчей без поражений, а также 6-ти в которых они не пропускали ни одного мяча.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее матч между сборными Уругвая и Египта закончился победой представителей из Южной Америки. На последних минутах матча удар Кавани со штрафного на 88 минуте обернулся попаданием в штангу. А после подача со штрафного Санчеса привела к результативному удару головой Хименеса - 1:0.