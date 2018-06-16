00:00 16.06.2018 | Спорт | Новости
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"Реал" усилил свою полузащиту латиноамериканским специалистом

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" подписал в свой состав перспективного и молодого вингера Родриго Гоэса из ФК "Сантом". Об этом говорится на официалном сайте испанского клуба. 

Сообщается, что сумма трансфера со всеми бонусами и отступными стала самой большой за всю историю футбольных покупок в Южной Америки. Приобретение оказалось настолько дорогим, что уплата за легендарного бразильского форварда Рональдиньо кажется просто "смешно", отмечается в уведомлении на официальном портале команды.

Примечательно, что игроку исполнится лишь 18-ть лет только в 2019 году, когда он присоединится к "Реал". Сейчас игрок продолжит работать на благо "Сантоса", но будет периодически проводить выездные тренировки с клубом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее испанские СМИ сообщали о переходе Неймара в " Реал", а подтверждение возможному трансферу дало популярное шоу El Chiringuito. Трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. Парижане, которые год назад приобрели бразильца у "Барселоны" за 222 миллиона, намерены хотя бы отбить потраченные на футболиста деньги


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