Криштиану Роналду может попасть за решетку

Так, португальского форварда обвинили в неуплате 14,3 млн евро. Однако, сам Роналду опроверг возможное уклонение от уплаты налогов, когда он появился в суде прошлым летом. В результате оказалось, что прокуроры отвергли ходатайство о пересмотре дела и признали Криштиану виновны.

В свою очередь, Криштиану, узнав о приговоре, признал вину и пообещал выплатить всю сумму в обмен на сокращенный срок заключения, что подразумевает лишь условный срок с ограничением передвижения в пределах ряда стран и ежемесячными отчётностями о месте пребывания футболиста перед специализированными правоохранительными службами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее руководство мадридского мадридского "Реала" объявило о стоимости лучшего бомбардира Испании Криштиану Роналду. Криштиано может перейти в другой клуб при условии расчёта по формуле: 200 млн евро моментальная оплата при сумме отступных в 1 млрд евро.